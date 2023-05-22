Москва, 22 мая, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Российские юридические лица, разместившие «замещающие» облигации, вправе осуществлять допвыпуски таких облигаций неограниченное число раз, следует из указа президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Юрлица РФ, разместившие замещающие облигации, вправе осуществлять дополнительные выпуски таких облигаций неограниченное число раз, при этом объем выпуска облигаций должен быть аналогичным объему выпуска евробондов, по которым не исполнены обязательства», — говорится в документе, размещенном на официальном портале правовых актов.

Соответствующие изменения вносятся в указ президента от 5 июля прошлого года, по которому российские компании получили возможность выпускать замещающие облигации для обмена на еврооблигации.

«Замещающие» облигации — ​​​​​​​это долговые бумаги, выпущенные и обращающиеся в российской юрисдикции взамен евробондов, заблокированных иностранными депозитариями.

Проект указа, который обязывает эмитентов еврооблигаций выпускать замещающие облигации, разработали Минфин и Банк России. По словам директора департамента финансовой политики министерства финансов РФ Ивана Чебескова, указ подразумевает обязательное замещение для всех эмитентов, у кого есть соответствующие еврооблигации, но будут исключения для компаний через решение правительственной подкомиссии по иностранным инвестициям такое замещение в каких-то случаях не делать.