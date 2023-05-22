Москва, 22 мая, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт, выполняющий рейс Сургут — Москва, подал сигнал тревоги и готовится к посадке в Перми. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейс

«Экипаж Boeing рейса Сургут — Москва сообщил о нештатной ситуации, он следует в Пермь», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что самолёт подал сигнал тревоги спустя час после начала полёта. Он начал поворот на Пермь и стал снижаться с высоты 10 тыс. м.

По информации «Известий», одному из пассажиров лайнера стало плохо.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая в Межгосударственном авиационном комитете заявили об улучшении безопасности полётов в России. Отмечается, что это произошло, несмотря на многочисленные санкционные ограничения. Безопасность полётов по итогам 2022 года оказалась на самом высоком уровне за последние пять лет.