Вашингтон, 22 мая, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Истребители F-16 после поставки Киеву будут базироваться на Украине, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

По его словам, речь идёт об украинских средствах, а не о средствах НАТО.

«Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кендалл заявил, что передача Киеву истребителей F-16 не сможет изменить ход боевых действий.

Кроме того, на передачу этих самолетов потребуется «в лучшем случае несколько месяцев», отметил он.

Напомним, президент Соединённых Штатов Джо Байден 21 мая объявил, что США вместе с союзными странами начнут готовить украинских лётчиков управлять американскими F-16.