Москва, 22 мая, 2023, 17:32 — ИА Регнум. В холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» заявили, что опытная эксплуатация версии корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с беспилотниками (БЛА) завершена успешно. Об этом сообщило ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Разработка модифицированного корректируемого управляемого боеприпаса для применения с беспилотных авиационных носителей завершена. Проведена опытная эксплуатация изделия с положительными результатами», — приводит агентство слова собеседника в холдинге.

Как передавало ИА Регнум, в России разработали модификацию корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» для применения с воздушных носителей. Об этом 24 декабря заявил начальник конструкторского бюро «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова» Семён Погорельский. Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс «Краснополь», помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда, включает лазерный целеуказатель. Снаряд калибра 152 мм с дальностью 20 км может применяться всеми типами артиллерийских систем. Последняя модификация имеет калибр 155 мм и дальность полета 26 км, а также повышенное боевое могущество и возможность применения в любое время суток.

В августе 2022 года Министерство обороны РФ показало видеозапись применения боеприпасов «Краснополь» в ходе спецоперации, а в ноябре в Сети появились кадры уничтожения американских гаубиц.