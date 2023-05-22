Вашингтон, 22 мая, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Передача Киеву истребителей F-16 не сможет изменить ход боевых действий, считает министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение», — сказал он, комментируя возможные поставки Украине истребителей F-16.

Кендалл также отметил, что на передачу этих самолетов потребуется «в лучшем случае несколько месяцев».

Как сообщало ИА Регнум, президент Соединённых Штатов Джо Байден 21 мая объявил, что США вместе с союзными странами начнут готовить украинских лётчиков управлять американскими F-16.

Советник командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что в Киеве ожидают от партнёров поставки сразу нескольких десятков F-16 ближайшей осенью.