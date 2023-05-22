Грайворон, Белгородская область, 22 мая, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации города Грайворона Белгородской области ранен во время обстрела со стороны ВСУ. Об этом 22 мая сообщает Telegram-канал Baza.

Владимир Баранов/ТАСС Скорая помощь

По информации канала, помимо замглавы города, ранения получили два сотрудника МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию региона проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Ряд СМИ сообщал, что российские пограничники вступили в ожесточённый бой с украинской ДРГ на границе у деревни Дроновки. По предварительным данным, с обеих сторон была привлечена военная техника, работала система ПВО. По украинским диверсантам работают артиллерия и авиация.

Ранее ВСУ несколько часов вели обстрел Грайворонского городского округа. Также в Белгородской области были зафиксированы и иные атаки со стороны украинских сил. Из миномётов было обстреляно село Козинка. Получили повреждения два здания, автомобиль и ещё несколько объектов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложено о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов.