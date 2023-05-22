СМИ: в Белгородской области ранили замглавы администрации города Грайворона
Baza: замглавы администрации города Грайворона Белгородской области ранен при обстреле
Грайворон, Белгородская область, 22 мая, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации города Грайворона Белгородской области ранен во время обстрела со стороны ВСУ. Об этом 22 мая сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, помимо замглавы города, ранения получили два сотрудника МЧС.
Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию региона проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Ряд СМИ сообщал, что российские пограничники вступили в ожесточённый бой с украинской ДРГ на границе у деревни Дроновки. По предварительным данным, с обеих сторон была привлечена военная техника, работала система ПВО. По украинским диверсантам работают артиллерия и авиация.
Ранее ВСУ несколько часов вели обстрел Грайворонского городского округа. Также в Белгородской области были зафиксированы и иные атаки со стороны украинских сил. Из миномётов было обстреляно село Козинка. Получили повреждения два здания, автомобиль и ещё несколько объектов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложено о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов.