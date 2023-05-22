Грайворонский район, Белгородская область, 22 мая, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Ещё трое мирных жителей Грайворона получили ранения в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«В Грайвороне есть ещё трое пострадавших — двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Снарядами были повреждены три частных дома, они загорелись, отметил губернатор. Повреждения получило и здание районной администрации.

Кроме того, в селе Замостье снаряд попал в детский сад. Здание загорелось. Местная жительница была ранена в ногу, помощь ей была оказана на месте, отметил Гладков. Информация о разрушениях уточняется.

Ранее СМИ также сообщили, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Грайвороне был ранен один из заместителей руководителя местной администрации и двое сотрудников МЧС.

Гладков ранее отмечал, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию области более 70 раз, а 22 мая обстрел нескольких районов области начался утром и длился несколько часов. Сообщалось о как минимум двух пострадавших.

Также днём 22 мая губернатор подтвердил, что на территорию региона проникла диверсионная группа ВСУ. Ведётся операция по её выдавливанию за границу России и уничтожению.

Об операции доложено президенту Владимиру Путину, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Действия ВСУ он объяснил попыткой отвлечь внимание от освобождения Россией Артёмовска.