Киев, 22 мая, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Киев попросил Стокгольм рассмотреть возможность передачи истребителей Gripen шведского производства. Об этом 22 мая заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Zuma/TASS Многоцелевой истребитель Saab JAS 39 Gripen

«В ходе встречи говорил о самолётах четвёртого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen», — написал политик в Telegram-канале Рады.

Ранее Стефанчук прибыл с визитом в Швецию, где провёл переговоры с госсекретарем шведского МИД Яном Кнутссоном.

В декабре 2022 года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Киев в ближайшее время не получит истребители Gripen. По его словам, таких планов у Стокгольма нет.