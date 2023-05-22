В Харьковской области прогремели взрывы
Харьков, Украина, 22 мая, 2023, 16:33 — ИА Регнум. В Харьковской области Украины прогремели взрывы, сообщил 22 мая глава областной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Харьков
«Жители Харькова и области, снова удары! Не игнорируйте сигналы тревоги», — написал он.
В настоящий момент в области объявлена воздушная тревога.
Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в Харьковской области пресечены действия трёх украинских диверсионных групп.
Кроме того, действия ещё одной украинской ДРГ пресечены в районе Новодонецкого в ДНР.