Харьков, Украина, 22 мая, 2023, 16:33 — ИА Регнум. В Харьковской области Украины прогремели взрывы, сообщил 22 мая глава областной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

«Жители Харькова и области, снова удары! Не игнорируйте сигналы тревоги», — написал он.

В настоящий момент в области объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в Харьковской области пресечены действия трёх украинских диверсионных групп.

Кроме того, действия ещё одной украинской ДРГ пресечены в районе Новодонецкого в ДНР.