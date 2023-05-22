Чебоксары, 22 мая, 2023, 16:45 — ИА Регнум. В Чебоксарах уволили учительницу, которая ударила школьницу ногой в живот. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации школы №35.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Утром 22 мая в одном из Telegram-каналов было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, на котором учительница в классе применяет насилие к школьнице. По информации журналистов, инцидент произошел в школе №35.

«Инцидент такой был. Учитель уволена», — приводит РИА Новости слова собеседника.

По информации пресс-службы прокуратуры Чувашской Республики, прокуратура Калининского района города Чебоксары проводит проверку размещённой с сети интернет видеозаписи, в ходе которой будет установлена её достоверность, а также подробные обстоятельства происшествия.

Отмечается, что в случае подтверждения данного факта будут приняты меры прокурорского реагирования к виновному лицу, а также дана оценка деятельности администрации образовательного учреждения.

Как передавало ИА Регнум, в отношении учителя, ударившего школьницу по голове в подмосковном Дмитрове, возбуждено уголовное дело. По данным следствия, учитель одной из школ Дмитрова нанёс ученице удар по голове. Инцидент был запечатлён на видеозаписи. В настоящее время следователи проводят допросы родителей школьницы и сотрудников учебного заведения.