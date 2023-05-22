Екатеринбург, 22 мая, 2023, 16:23 — ИА Регнум. В Слободо-Туринском районе Свердловской области обнаружено тело пропавшей на днях 15-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Школьница пропала 20 мая. Её искали сотрудники правоохранительных органов и волонтёры, ориентировки о её поисках рассылались в соцсетях.

Уточняется, что тело подростка обнаружили в реке Туре.

«Собранные по данному чрезвычайному происшествию материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СКР», — отметил руководитель пресс-службы Валерий Горелых.

Он также добавил, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Накануне стало известно, что трёхлетний житель посёлка Ертарский (Тугулымский район, Свердловская область), которого искали несколько дней, погиб. Пропавшего во время пожара в Ертарском мальчика разыскивали несколько дней. Позднее стало известно, что ребёнок спастись не смог: его тело нашли при разборе завалов на месте пожара.