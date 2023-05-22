Москва, 22 мая, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Мосгорсуд 22 мая отклонил апелляционную жалобу на избрание домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей.

Сергей Корсун ИА REGNUM Елена Блиновская

«Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — огласила решение судья, передаёт ТАСС.

Сама Блиновская на рассмотрение апелляционной жалобы в Мосгорсуд не явилась, она просила рассмотреть жалобу в её отсутствие.

Из апелляционной жалобы адвоката блогера Никиты Морозова следует, что избранную меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Блиновской необходимо заменить на запрет определённых действий. По словам адвоката, у неё не было умысла покинуть пределы РФ.

В свою очередь прокурор просил признать законным решение Пресненского суда, назвав его законным и обоснованным.

Как сообщало ИА Регнум, Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась выехать в Белоруссию. Против неё возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Следствие считает, что блогер не уплатила 918 млн рублей налогов. Суд отправил Блиновскую под домашний арест. Обвинение также предъявили супругу Блиновской Алексею. Его обвиняют в соучастии в совершении преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств, а также в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.