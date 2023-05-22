Москва, 22 мая, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Полиция задержала подозреваемого в вымогательстве 1 миллиона рублей у экс-замминистра обороны и бывшего командующего ВДВ Александра Колмакова. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Экс-чиновника убедили, что его жена похищена и пока он не переведёт деньги, её не вернут. На задержанного уже завели уголовное дело.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«По подозрению в совершении данного преступления в Таганском районе Москвы на улице Михалковский проезд был задержан 24-летний уроженец Республики Таджикистан», — рассказал собеседник агентства.

В ночь с 10 на 11 мая в полицию обратился 67-летний бывший первый замминистра обороны и экс-командующий ВДВ Александр Колмаков. Он рассказал, что утром его 62-летняя жена Тамара ушла на работу и перестала отвечать на звонки и сообщения. Супруг надеялся, что у женщины просто какие-то проблемы с телефоном, но, вернувшись домой с работы, не обнаружил её в квартире.

Вскоре главе семьи позвонил незнакомец и сообщил, что Тамара похищена и находится у него, а за её возвращение придётся заплатить. Супруг с требованиями «похитителей» не согласился и отправился в полицию. По его заявлению стали проводить проверку и возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». 19 мая подозреваемого в вымогательстве задержали.

По делу продолжается следствие.

Как сообщало ИА Регнум, Тамара Колмакова могла стать жертвой аферистов, уговоривших её спрятаться от якобы грозившей ей смертельной опасности в квартире в Раменском. Некоторые источники рассказали об «изменённом состоянии», в котором находилась женщина в момент её обнаружения.