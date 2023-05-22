Мелитополь, 22 мая, 2023, 16:06 — ИА Регнум. ВСУ потеряли несколько десятков военных убитыми в результате ночных ударов ВС России по расположениям украинских войск в городе Днепре, сообщил 22 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА ВС РФ

«По нашим источникам, как минимум речь идёт о нескольких десятках человек безвозвратных потерь», — цитирует его ТАСС.

Рогов уточнил, что речь идёт об офицерском составе. По предварительной информации, удар был нанесён БПЛА, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВСУ на аэродроме «Днепр», поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиатехника.

Цель удара была достигнута, все назначенные объекты уничтожены. В результате поражены ангары с боеприпасами и вооружением, авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет.