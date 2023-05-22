Цюрих, Швейцария, 22 мая, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба организации.

Александр Ступников/РИА Новости Футбольный матч

Отмечается, что разрешение продлено до 30 июня 2024 года. Аналогичное разрешение получили иностранные футболисты и тренеры, выступающие в украинских клубах.

Согласно решению ФИФА, игроки и тренеры получат право прерывать действие контрактов в одностороннем порядке, если направят письменное уведомление в свои клубы до 1 июля 2023 года.

При этом правило не будет применяться в отношении иностранных футболистов и тренеров, подписавших или продливших контракт после 7 марта 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что до конца специальной военной операции будет сложно что-либо решить о возможном допуске российских клубов и сборных до международных соревнований и турниров.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные всех возрастов от международных соревнований «до дальнейшего уведомления».