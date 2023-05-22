Москва, 22 мая, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Делегация ПАО «Россети» во главе с генеральным директором Андреем Рюминым в рамках рабочей поездки в Шанхай ознакомилась с опытом строительства и эксплуатации высоковольтных объектов Государственной электросетевой корпорации (ГЭК) Китая.

Пресс-служба ПАО «Россети» Делегация ПАО «Россети» ознакомилась с опытом строительства и эксплуатации высоковольтных объектов Государственной электросетевой корпорации Китая

На преобразовательную подстанцию 800 кВ «Фэнсянь Шанхай», которую посетила российская делегация, заведена первая в Китае линия электропередачи постоянного тока этого класса напряжения. Энерготранзит протяженностью более 1,9 тыс. км соединяет преобразовательную подстанцию в Шанхае с аналогичным объектом в провинции Сычуань и позволяет передавать электроэнергию на большие расстояния с минимальными потерями. Всего в эксплуатации ГЭК Китая находится 17 линий ультравысокого класса напряжения для передачи постоянного тока.

В России технологии постоянного тока в отдельных случаях применяются для обеспечения локомотивной тяги и организации работы трансграничных ЛЭП для транзитов между энергосистемами страны. На площадке научно-технического центра группы «Россети» развернуто производство систем компенсации реактивной мощности и оборудования для передачи на постоянном токе. В Санкт-Петербурге завершается прокладка самой протяженной в мире высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока (ВТСП) — собственной разработки компании.

Также Андрей Рюмин в рамках визита в Шанхай посетил первую подземную подстанцию сверхвысокого напряжения в Китае — 500 кВ «Цзиньань», которая обеспечивает электроэнергией центральные районы мегаполиса. ГЭК Китая осуществляет передачу, распределение и сбыт электроэнергии, инвестиции в строительство электросетевой инфраструктуры в Китае и за его пределами, а также научные исследования и разработки в области электроэнергетики. Между ПАО «Россети» и ГЭК Китая действуют соглашения, направленные на внедрение цифровых технологий и изучение возможностей локализации производства инновационного электротехнического оборудования в России.

«Россети» — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав Группы «Россети» входят такие ДЗО, как «Россети Юг», «Россети Тюмень», «Россети Урал» и другие.