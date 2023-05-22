Вена, 22 мая, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Запад и Россия не вернутся к прежнему статусу отношений, какими они были до февраля 2022 года, до конца текущего десятилетия, считает министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, слова которого 22 мая приводит немецкая газета Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Я не вижу возврата к прежнему статусу. Я не предполагаю, что политическая система и политическое руководство в России существенно изменятся к концу этого десятилетия», — сказал он.

Шалленберг при этом отметил, что придётся смириться с тем, что отношения Запада и России останутся неспокойными, потому что «отсутствует самый важный актив — доверие». По мнению министра, «Россия будет оставаться угрозой еще много лет».

«Вот почему Украине нужны западные гарантии безопасности», — заявил глава МИД Австрии.

В то же время Шалленберг указал Киеву на его место. Он считает, что Украина не должна находиться в приоритете Евросоюза по вопросу её вступления в ЕС. По его словам, Украина присоединится к Евросоюзу, как только будут выполнены необходимые требования, не должно быть двухуровневого общества.

В марте Шалленберг заявлял, что Россия всегда будет крупнейшим соседом Европы и при этом очень важным для европейских стран. По его словам, связи с Россией если и будут ослабевать, то не сразу, а постепенно.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе, опираясь на принципы взаимного уважения и учёта интересов друг друга, в декабре 2021 года заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот. Как отметил глава государства, Россия и Австрия являются давними надёжными партнёрами в торговой, инвестиционной и энергетической сферах.