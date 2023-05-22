Вильнюс, 22 мая, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Литва получила партию бронеавтомобилей, закупленных в Соединённых Штатах Америки для своих Вооружённых сил. Об этом 22 мая сообщили в министерстве обороны республики.

Staff Sgt. Olivia Knapp/Zuma/TASS JLTV

Согласно опубликованным данным, в балтийскую страну поступило 50 единиц техники.

«С поступлением новой партии в количестве 50 ед. Литве уже поставлено 150 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 производства компании Oshkosh Defense», — говорится в сообщении.

В рамках контракта стоимостью €334 млн, заключённого в 2022 году, Литва получит 500 бронемашин, оснащенных пулемётом калибра 12,7 мм. Это второй крупный военный контракт Литвы, который уступает закупке в ФРГ бронетранспортёров Boxer на сумму €385,6 млн.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Молдавию из Германии прибыла новая партия бронетранспортёров «Пиранья». Всего Молдавия должна получить 19 подержанных боевых машин, 12 из которых уже доставлены.