Москва, 22 мая, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Рэпер Тимофей Демидов, известный под псевдонимом Dimideks, лишился 500 тыс. рублей, продавая свою музыкальную технику. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео «Dimideks — Грязь» Рэпер Тимофей Демидов

Как стало известно, артист хотел продать своё студийное музыкальное оборудование через один из популярных сайтов объявлений. Там он нашёл покупателя на две позиции из предложенного.

Клиент перевёл рэперу почти 1 млн рублей за технику и услуги доставки. Сделка почти состоялась, но покупатель в последний момент решил отказаться от одной из позиций и попросил вернуть ему часть суммы.

Банковская карта Демидова оказалась заблокирована, и он попросил знакомых помочь ему осуществить перевод. Вскоре нашёлся желающий помочь, с ним рэпер не был знаком, но это не помешало внести на его карту 500 тыс. рублей. После проверки баланса этой карты музыкант внесённых денег на ней не обнаружил, а незнакомец сразу же после транзакции перестал выходить на связь.

После случившегося рэпер обратился за помощью в полицию.

«Поступило заявление от 21-летнего молодого человека о том, что для возврата денежных средств покупателю музыкальной техники он воспользовался банковской картой, которую ему предоставил ранее неизвестный человек. Он положил на неё деньги, перепроверил баланс, но он оказался нулевым. Ущерб составил 500 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

19 мая ИА Регнум сообщало, что банкир с 50-летним стажем и экс-начальник управления денежных переводов «Юникредит банка» потеряла почти 3,3 млн рублей из-за мошенников. Женщина несколько дней перечисляла деньги на счета якобы работников Центробанка.