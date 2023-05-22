Нью-Йорк, США, 22 мая, 2023, 15:53 — ИА Регнум. В Нью-Йорке неизвестные совершили нападение на «Турецкий дом», в котором находятся генеральное консульство республики и различные турецкие организации. Об этом 22 мая сообщает турецкий телеканал TGRT.

Zuma/TASS Турецкий дом

Отмечается, что злоумышленники разбили стёкла на входе в здание в районе Манхэттен, в котором проходит голосование во втором туре президентских выборов в Турции.

По информации телеканала, нападение совершили «сторонники террористов».

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что второй тур выборов президента страны пройдёт 28 мая.

По итогам первого тура президентских выборов наибольшее количество голосов набрал действующий президент Турции и единственный кандидат от блока «Республиканский альянс» Реджеп Тайип Эрдоган — 49,51%. Второе место занял его соперник из оппозиционного блока «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.