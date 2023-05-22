Рим, 22 мая, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Возможная поставка Украине истребителей F-16 не даст радикальных изменений, считает бывший начальник главного штаба ВВС Италии, генерал Леонардо Трикарико.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Концептуально это (поставка F-16) не меняет ничего, потому что это одна из многих актуальных систем вооружений, поставленных Украине», — сказал он РИА Новости.

По его мнению, для переобучения украинских пилотов на такие истребители будет достаточно четырех месяцев, а их количество не будет проблемой из-за распространенности этого самолета в мире.

«Я думаю, что украинцам могут дать те, которые больше не нужны», — заключил бывший военачальник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС заявил, что Европейский союз приветствует решение «Большой семёрки» (G7) о подготовке к отправке на Украину истребителей F-16. Боррель рассказал о подготовке пилотов, выразив надежду на то, что ЕС «скоро сможет поставить» киевскому режиму F-16.

Пилот этого самолёта в интервью телеканалу CNN отметил, что передача Киеву истребителей F-16 существенно не изменит ситуацию на полях сражений.