Будапешт, 22 мая, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Министры иностранных дел государств — членов Евросоюза 22 мая на встрече в Брюсселе не смогли принять решения по 11-му пакету санкций в отношении России, а также о дополнительной военной помощи Киеву из Европейского фонда мира. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который принял участие в совещании со своими коллегами из Евросоюза, пресс-конференция министра транслировалась на его странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам, на встрече не было принято решение о дальнейшем финансировании поставок оружия Киеву из Европейского фонда мира, также не было принято решение и о санкциях.

Сийярто отметил, что Венгрия увязала военную помощь Киеву с требованием исключить банк OTP из украинского списка «международных спонсоров войны» и выступила против некоторых положений 11-го пакета санкций.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая чешское издание Tiscali написало, что, вводя антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, Запад переоценил свои возможности и проиграл: российская экономика не разрушилась, а переориентировалась на юг и восток. Параллельно Запад ведёт экономическую войну с Россией, бойкотируя импорт и экспорт, замораживая активы, стремясь нанести вред российскому рынку и «образумить Кремль». Упоминается и потолок цен на российские энергоносители. Это должного эффекта не возымело: Россия перенаправила экспорт в соседние страны, усилила торговлю, например с Казахстаном, Киргизией, Грузией и Арменией.