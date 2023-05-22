Бразилиа, 22 мая, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не стал приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в ходе одной из встреч саммита G7, который прошёл в Хиросиме, пишет 22 мая газета La Razón.

IMAGO/Ton Molina/Global Look Press Лула да Силва

Как сказано в статье, Лула да Силва не только не подошёл поздороваться со своим коллегой, но также якобы чувствовал себя несколько неудобно из-за нахождения в одном помещении с Зеленским. Президент Бразилии остался сидеть за столом, изучая бумаги и не поднимая глаз.

Издание также отмечает, что для лидеров G7 было важно, чтобы Лула да Силва и Зеленский встретились. Однако саммит завершился без их двусторонней встречи. Как говорится в статье, этот факт заставляет Запад задуматься о предполагаемой нейтральной позиции Бразилии в отношении конфликта на Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер Бразилии отказался встретиться с президентом Украины на полях саммита G7 в Японии, несмотря на просьбы французского лидера Эммануэля Макрона. Сам президент Украины на вопрос о том, огорчён ли он из-за несостоявшейся встречи с Лулой да Силвой, заявил, что расстраиваться по данному поводу должен не он, а президент Бразилии.

Сам Лула да Силва заявил позднее, что это президент Украины не пришел на встречу с ним в назначенное время. По его словам, украинская сторона предупредила представителей Бразилии о том, что «задерживается», поэтому президент принял решение о проведении встречи с вьетнамским коллегой. «Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась», — добавил бразильский лидер.