Мелитополь, 22 мая, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, радиационный фон в норме, сообщил 22 мая директор ЗАЭС Юрий Черничук в Telegram-канале станции.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«В 14:20 (совпадает с мск) подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена. Станция работает штатно», — сообщил Черничук.

Радиационный фон на территории ЗАЭС и в санитарно-защитной зоне не превышает значений, установленных нормами и правилами по радиационной безопасности, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 мая Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская.

Питание для собственных нужд осуществлялась от дизель-генераторов.

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, если возобновится полноценная работа Запорожской АЭС, ВСУ снова начнут её обстреливать.