Вашингтон, 22 мая, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки планируют предложить руководству Украины вместо членства в Североатлантическом альянсе гарантии безопасности по израильской модели. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

Согласно опубликованным данным, Вашингтон и Евросоюз готовы предоставить киевскому режиму гарантии на передовые технологии и оружие.

Израиль не является членом альянса, и Вашингтон не обязан оказывать ему помощь в случае нападения, как предписывает одна из статей Вашингтонского договора. Однако, как отмечает издание, эта страна десятилетиями была основным партнёром Штатов на Ближнем Востоке и крупнейшим получателем американской помощи со времён Второй мировой войны.

Согласно двусторонним договоренностям, США должны предоставить Израилю военную помощь на сумму $38 млрд в период с 2019 по 2028 год.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу Welt, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО. Тем не менее политик добавил, что руководство Украины продолжит получать вооружение западного производства после окончания конфликта.