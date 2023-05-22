Вашингтон, 22 мая, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Передача Киеву истребителей F-16 существенно не изменит ситуацию на полях сражений. Такое мнение высказал неназванный действующий пилот этого самолёта в интервью телеканалу CNN.

EPA/VALDA KALNINA/ТАСС Истребитель F-16

«На ваш вопрос о том, что F-16 являются решающим фактором. Это не так», — заявил он, уточнив, что ожидания от передачи Киеву боевых самолётов могут быть слишком завышены.

По информации телеканала, в случае с Украиной речь может идти о передаче более старых версий истребителей F-16, которыми располагают союзники Соединённых Штатов, особенно в странах Западной Европы.

Экс-пилот австралийских ВВС Питер Лейтон считает, что обучить летать на этом самолёте можно за три месяца. При этом как Лейтон, так и действующий пилот F-16 сошлись во мнении, что за три месяца можно лишь обучить основам: как поднять истребитель в воздух, удержать его там и безопасно приземлиться. При этом для использования самолёта для боевых задач необходимо иметь больше опыта. Пилот высказал мнение, что на F-16 легко научиться летать, но чтобы эффективно использовать самолёт в «среде динамичных угроз», нужно потратить годы.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС заявил, что Европейский союз приветствует решение «Большой семёрки» (G7) о подготовке к отправке на Украину истребителей F-16. Боррель рассказал о подготовке пилотов, выразив надежду на то, что ЕС «скоро сможет поставить» киевскому режиму F-16.

Ранее глава европейской дипломатии отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС будут обсуждаться новый транш военной помощи Украине и антироссийские санкции.