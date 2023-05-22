Москва, 22 мая, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили на херсонском направлении склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщил 22 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ShinePhantom 152-мм дивизионная гаубица «Мста-Б»

«В районе населённого пункта Станислав Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны», — сказал он на брифинге.

Кроме того, по словам официального представителя Минобороны РФ, на херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, одна пушка «Гиацинт-Б», а также гаубица «Мста-Б».

Как ранее сообщало ИА Регнум, ВКС России атаковали объекты ВСУ в Херсонской области с применением «умных» бомб. В результате удара Вооружённые силы Украины понесли потери по месту базирования войск в Кизомысе.

Отмечается, что украинские войска действительно открыли огонь по российскому истребителю Су-35 — было выпущено несколько ракет, которые не смогли достичь цели из-за манёвров и тепловых ловушек.