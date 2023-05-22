Москва, 22 мая, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на донецком направлении до 270 военнослужащих ВСУ, сообщили 22 мая в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«На донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии в течение суток уничтожено до 270 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30», — заявил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в Минобороны 22 мая рассказали о нанесении удара высокоточным оружием по объектам ВСУ на аэродроме «Днепр», в результате которого были поражены ангары с вооружением и боеприпасами, а также авиатехника.

Кроме того, 22 мая Конашенков сообщил также об уничтожении склада боеприпасов на херсонском направлении, пресечении деятельности трёх групп диверсантов в Харьковской области и одной — в ДНР, сбитии вертолёта Ми-8 ВСУ на территории ДНР. На краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях за сутки было уничтожено до 200 военнослужащих ВСУ.