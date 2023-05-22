Белгород, 22 мая, 2023, 14:45 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ села Глотова в Грайворонском округе Белгородской области пострадали два человека, сообщил 22 мая глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«После обстрела села Глотова Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями», — написал он.

Гладков уточнил, что женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков заявил, что Грайворонский городской округ Белгородской области находится под обстрелом ВСУ с 9 часов утра, работала российская система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка, добавил глава региона.

Также Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области прорвалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооружённые силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника