Москва, 22 мая, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с инициативой ввести в России шестидневную рабочую неделю для повышения прочности экономики страны в условиях современных вызовов, сообщили 22 мая «Известия».

Keld Gydum Яхта Eclipse («Затмение»)

До введения странами Запада первых антироссийских санкций в 2014 году экономика страны демонстрировала устойчивый рост, входила в пятерку крупнейших экономик мира, но значительное число ограничительных мер увеличивает нагрузку на экономический сектор, сказано в обращении.

«Благодаря чётким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесённый удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», — считают авторы инициативы.

Представители бизнес-ассоциации напомнили, что в годы Великой Отечественной войны жители страны работали в разные периоды шесть или семь дней в неделю. Современное законодательство ряда стран также допускает шестидневную рабочую неделю, отметили они.

Авторы полагают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность экономики в условиях современных вызовов и выполнить задачи по достижению технологического и промышленного прорыва и укреплению экономического суверенитета, поставленные ранее президентом России Владимиром Путиным.

Введение шестидневной рабочей недели не противоречит российскому законодательству и может быть осуществлено, но при соблюдении ряда условий, сказала в беседе с ИА Регнум эксперт по трудовому праву компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева.

Поддержка инициативы бизнес-ассоциации депутатами Госдумы маловероятна, жители страны привыкли к пятидневной рабочей неделе, отметила также эксперт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил журналистам, что в Кремле нет позиции по данному вопросу.