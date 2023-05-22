Луганск, 22 мая, 2023, 14:35 — ИА Регнум. ВСУ отошли из Артёмовска (украинское название — Бахмут) в город Часов Яр для создания новой точки обороны. Об этом 22 мая заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Иван Родионов/РИА Новости Артёмовск

«Сейчас это (Часов Яр. — Прим. ИА Регнум) следующий населённый пункт, который украинские боевики будут оборонять», — приводит слова Марочко РИА Новости.

Он отметил, что после Часова Яра есть несколько мелких населённых пунктов, а дальше — обширные территории до следующего большого укрепрайона, в который входят Славянск, Краматорск и Дружковка.

По словам Марочко, произошла частичная переброска подразделений ВСУ на краснолиманское и купянское направления, но основные части после отхода из Артёмовска остались в Часовом Яре.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 20 мая российские силы полностью установили контроль над Артёмовском. Освобождение города подтвердили и в Минобороны РФ.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, в Артёмовске после освобождения началось предварительное разминирование. Он отметил, что российские силы проверяют здания на наличие взрывоопасных предметов, а первоочередной задачей является проверка мест, в которых могут оставаться гражданские лица.