Москва, 22 мая, 2023, 14:31 — ИА Регнум. На юге Москвы мужчина с признаками опьянения напал с ножом на четырёх человек, пострадавшие были госпитализированы, злоумышленника задержали полицейские. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о нанесении неизвестным ножевых ранений нескольким мужчинам на Липецкой улице. Четырех пострадавших доставили в больницу.

По горячим следам подозреваемый был задержан, им оказался 35-летний житель столицы, имевший внешние признаки опьянения.

На месте происшествия был обнаружен предмет, похожий на нож, он направлен на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на западе Москвы мужчина напал на сотрудника полиции и ранил его, а также повредил патрульный автомобиль. Правонарушитель был задержан, ему и пострадавшему полицейскому была оказана медицинская помощь.