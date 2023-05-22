Москва, 22 мая, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о предложении Минфина снизить оценку прогнозных расходов на материнский капитал на 17% в 2024–2026 годах.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мать с ребенком

«Не знаю, что за информация», — заявил он журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минфин предложил сократить оценку будущего федерального трансферта, необходимого Социальному фонду на выплату маткапитала. По информации журналистов, в 2024–2026 годах совокупное снижение трансферта на эти цели может составить 356 млрд рублей (то есть на 17%) по сравнению с действующим законом о бюджете (на 2024–2025 годы) и бюджетным прогнозом (на 2026 год).

Как передавало ИА Регнум, анализ больших данных подтверждает, что выплаты материнского капитала положительно влияют на демографическую ситуацию в России, заявил бывший министр финансов, советник по корпоративному управлению «Яндекса» Алексей Кудрин.

Фракция ЛДПР готовит к внесению в Госдуму законопроект о программе семейного сертификата на покупку первого автомобиля отечественного производства. Согласно проекту, сумма выплаты составит 1 млн рублей, а воспользоваться ею можно будет молодой семье до 30 лет после рождения первого ребёнка.