Москва, 22 мая, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Всё, что может способствовать повышению эффективности работы Организации Объединённых Наций, важно, однако любые реформы должны быть продуктом общего консенсуса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе встречи с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал реформировать ООН из-за того, что организация сейчас не отражает актуальные мировые реалии.

По словам Пескова, реформирование ООН обсуждается многими государствами «не первый год».

«Всё, что может способствовать повышению эффективности ООН, должно быть важно. И всё это должно быть, любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что членам международного сообщества следует создавать возможности для переговоров, чтобы избежать раскола мира на две части. Он подчеркнул, что считает возможным построение мира без ядерного оружия, назвав при этом «совершенно недопустимой» ядерную программу Северной Кореи.