Москва, 22 мая, 2023, 14:25 — ИА Регнум. В Кремле нет никакой позиции по предложению ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» увеличить рабочую неделю до шести дней, заявил 22 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Дмитрий Песков

«Нет, никакой», — ответил Песков на вопрос, есть ли в Кремле какая-то позиция по увеличению или уменьшению рабочей недели.

Ранее ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.

Авторы инициативы заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств. В ассоциации считают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и позволит достигнуть технологического и промышленного прорыва, а также укрепить экономический суверенитет.

В беседе с ИА Регнум юрист, эксперт по трудовому праву компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева сообщила, что введение шестидневной рабочей недели не противоречит закону и может осуществиться, но при соблюдении некоторых правовых условий.

«В законодательстве есть ограничение — 40 часов в неделю и обязательное требование по продолжительности еженедельного отдыха. Если необходимо, компания может перейти на график шесть дней, а вот на семь дней нельзя. Используя эти условия, работодатель вправе составлять любой режим работы», — отмечает Яковлева.

В 2021 году в Министерство труда поступали предложения о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

В начале 2022 года в России стартовал эксперимент по переводу части сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты как при пятидневной рабочей неделе. Пилотный проект был запущен в «Совкомбанке».