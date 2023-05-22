Москва, 22 мая, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «особые отношения» между Москвой и Анкарой, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским коллегой Владимиром Путиным.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

«Путин и Эрдоган — очень серьёзные политические деятели, это политики, которые отвечают за свои слова», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, лидеры двух стран занимаются «конкретными вопросам, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений».

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что Турция не будет поддерживать западные страны в вопросе ввода нового пакета антироссийских санкций. Он добавил, что Анкара поддерживает хорошие дипломатические отношения со всеми западными странами, помимо Соединённых Штатов Америки, а также с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.