Киев, 22 мая, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Премьер-министром Украины в ближайшее время может быть назначен вице-премьер по инновациям — министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Об этом 22 мая сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на неназванного депутата партии «Слуга народа».

Hugo Amaral/Keystone Press Agency/Global Look Press Михаил Фёдоров

«Говорят, США согласовали кандидатуру нового премьера. Замену готовят в ближайшее время», — сказал источник, добавив, что речь идёт о Фёдорове.

Отмечается, что у него уже работает бэк-офис и проводится набор специалистов.

Агентство отмечает, что причины возможного увольнения действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля пока неизвестны, как и его дальнейшая карьера.

Шмыгаль является премьер-министром Украины с марта 2020 года. Фёдоров занимает должность в правительстве с 29 августа 2019 года, что делает его рекордсменом среди министров.