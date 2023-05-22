Кремль оценил заявление Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ
Песков: Россия продолжит диалог с Арменией относительно её участия в ОДКБ
Москва, 22 мая, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Россия будет и дальше вести диалог с Арменией относительно дальнейшего совместного участия в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил 22 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее 22 мая премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если посчитает её «недееспособной организацией». Такое решение Еревана возможно в том случае, если организация станет «недействующей», отметил он.
Песков, комментируя слова Пашиняна, заявил, что в целом ОДКБ — организация, которая имеет свой авторитет, она показывала свою эффективность в различных ситуациях и имеет потенциал к развитию.
«Мы будем продолжать наш диалог с Арменией, будем говорить о тематике дальнейшего совместного участия в ОДКБ», — сказал представитель Кремля.
Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что в организации подтвердили готовность помочь Армении и направить мониторинговую миссию организации в рамках военно-технического сотрудничества.
При этом генсек напомнил, что напряжённость из-за многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном сохраняется, фиксируются новые вооружённые столкновения.