Москва, 22 мая, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Россия будет и дальше вести диалог с Арменией относительно дальнейшего совместного участия в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил 22 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Ранее 22 мая премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если посчитает её «недееспособной организацией». Такое решение Еревана возможно в том случае, если организация станет «недействующей», отметил он.

Песков, комментируя слова Пашиняна, заявил, что в целом ОДКБ — организация, которая имеет свой авторитет, она показывала свою эффективность в различных ситуациях и имеет потенциал к развитию.

«Мы будем продолжать наш диалог с Арменией, будем говорить о тематике дальнейшего совместного участия в ОДКБ», — сказал представитель Кремля.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что в организации подтвердили готовность помочь Армении и направить мониторинговую миссию организации в рамках военно-технического сотрудничества.

При этом генсек напомнил, что напряжённость из-за многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном сохраняется, фиксируются новые вооружённые столкновения.