Москва, 22 мая, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты дали согласие на удары ВСУ по Крыму в связи с ухудшением дел Украины на фронте. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ленте. ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь. Крым

Он отметил, что ситуация на фронтах для ВСУ ухудшается, видно, что анонсированного контрнаступления не последовало, несмотря на длительную полугодовую подготовку к нему.

Чепа напомнил, что помимо этого, ВСУ сдают позиции, после более чем двухсотдневного сопротивления российские бойцы освободили город Артёмовск и это открывает возможности для наступления ВС России с центральной части фронта.

Он также добавил, что ни санкции, ни поставки военной техники не меняют положение на полях сражений, притом что в Европе и США экономическая ситуация ухудшается.

«Штаты предпринимают все попытки, чтобы каким-то образом повлиять на ход развития событий», — приводит издание его слова.

Чепа отметил, что России нужно реагировать соответствующим образом.

«Я считаю, что в случае нанесения таких ударов мы должны предпринимать ответные шаги применения других систем оружия. Также в случае дальнейших таких угроз следует нанести превентивный удар. И в первую очередь об этом надо сообщить США, чтобы они это услышали», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что Вашингтон не станет возражать против ударов украинских войск по территории Крыма. Как отметил вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, словами о согласии на применение вооружений против Крыма «по недомыслию или из злого умысла», но США одобрили развязывание ядерной войны. При таком сценарии катастрофа прежде всего ждёт Восточную Европу. Воспоминание о Карибском кризисе должно отрезвить НАТО, заключил Мурадов.