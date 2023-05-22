Москва, 22 мая, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты дали согласие на удары ВСУ по Крыму в связи с ухудшением дел Украины на фронте. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ленте. ру».

Депутат Чепа связал согласие США на удары по Крыму с ухудшением для ВСУ дел на фронте
Иван Шилов ИА REGNUM
Севастополь. Крым

Он отметил, что ситуация на фронтах для ВСУ ухудшается, видно, что анонсированного контрнаступления не последовало, несмотря на длительную полугодовую подготовку к нему.

Чепа напомнил, что помимо этого, ВСУ сдают позиции, после более чем двухсотдневного сопротивления российские бойцы освободили город Артёмовск и это открывает возможности для наступления ВС России с центральной части фронта.

Он также добавил, что ни санкции, ни поставки военной техники не меняют положение на полях сражений, притом что в Европе и США экономическая ситуация ухудшается.

«Штаты предпринимают все попытки, чтобы каким-то образом повлиять на ход развития событий», — приводит издание его слова.

Чепа отметил, что России нужно реагировать соответствующим образом.

«Я считаю, что в случае нанесения таких ударов мы должны предпринимать ответные шаги применения других систем оружия. Также в случае дальнейших таких угроз следует нанести превентивный удар. И в первую очередь об этом надо сообщить США, чтобы они это услышали», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что Вашингтон не станет возражать против ударов украинских войск по территории Крыма. Как отметил вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, словами о согласии на применение вооружений против Крыма «по недомыслию или из злого умысла», но США одобрили развязывание ядерной войны. При таком сценарии катастрофа прежде всего ждёт Восточную Европу. Воспоминание о Карибском кризисе должно отрезвить НАТО, заключил Мурадов.