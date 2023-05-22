Москва, 22 мая, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициативу «Справедливой России» выдвинуть Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году важным показателем уровня поддержки главы государства.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Это еще один важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил, и среди населения в целом. Уровень поддержки действительно высокий, это важно для президента», — сказал он.

Также Песков, отвечая на вопрос о том, почему на рейтинг Владимира Путина не влияет западная пропаганда, отметил, что российское общество имеет определенный уровень устойчивости к фейкам, лжи и некомпетентным оценкам западной пропаганды.

«Есть определенная степень резистентности нашего общества к тем потокам фейков, преднамеренной лжи и некомпетентных оценок», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что главным образом российское общество все-таки ориентируется не на страны Запада, а на свою собственную страну.

Как ранее сообщало ИА Регнум, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов на XII съезде партии предложил участникам поддержать кандидатуру президента Владимира Путина в случае его участия в выборах главы государства в 2024 году.

В обращении к участникам XII съезда партии «Справедливая Россия — За правду» президент заявил, что консолидация политических сил в России особенно важна для поддержки участников спецоперации, их семей и жителей новых регионов. Глава государства отметил искреннее стремление партии к конструктивному взаимодействию с другими политическими силами, общественными организациями и объединениями для успешного решения ключевых задач развития страны.