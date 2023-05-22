Москва, 22 мая, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Нежелание властей Евросоюза выполнять условия черноморской инициативы (зерновой сделки) является неконструктивным и осложняет выполнение сделки в полном объёме, контакты с ЕС по этому вопросу будут продолжены, заявил журналистам 22 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Андрей Махонин/ТАСС Отделение российского сельскохозяйственного банка

Так он прокомментировал высказывания официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, который заявил «Известиям», что у Евросоюза нет планов переподключать Россельхозбанк к системе SWIFT.

«Это один из показателей, что, несмотря на все усилия ООН и [генсека организации Антониу] Гутерриша, он сталкивается с неконструктивной позицией. Это осложняет процесс выполнения сделки. Контакты будут продолжены», — сказал Песков.

Зерновая сделка 18 мая была продлена ещё на два месяца. В Кремле и МИД России отметили, что условия сделки по-прежнему не выполняются в полном объёме, однако в Москве надеются, что руководители западных стран пересмотрят свою неконструктивную и негативно влияющую на мировую продовольственную безопасность позицию.

Если условия сделки всё-таки выполняться не будут, она не будет продлеваться после 17 июля, отметили в МИД. Россия требует выполнения всех условий, на которых заключалась сделка, в том числе и переподключения российских банков к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT.