Санкт-Петербург, 22 мая, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Актер театра и кино Евгений Лукошков ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на сайте портала «Кино-Театр».

Сергей Смольский/Фотохроника ТАСС Актеры Виктор Лабынцев и Евгений Лукошков (справа) во время игры в спектакле

Сообщается, что Лукошков умер ещё 19 мая, однако об этом стало известно лишь сейчас. Причина смерти артиста не уточняется.

По словам бывшего коллеги заслуженного артиста РФ, которые приводит РБК, похороны состоятся 23 мая в 17:00. Отпевание пройдёт в церкви Святого Иова на Волковском кладбище в городе Санкт-Петербурге.

Евгений Лукошков родился в декабре 1957 года. В 1979-м он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а после работал в Ленинградском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина.

В 2002 году Лукошков получил звание заслуженного артиста РФ, а в 2005 году создал Фонд Людвига Нобеля.

Актёр сыграл в таких кинокартинах, как «Алкмена и Амфитрион», «Гвоздь из родного дома», и сериале «Черный ворон».