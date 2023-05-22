Москва, 22 мая, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца гражданина России по фамилии Взводнов за государственную измену. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в суде.

Сергей Фадеичев/ТАСС Лефортовский районный суд

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Взводнова М. Н. до 20 июля», — приводит агентство слова собеседницы.

Отмечается, что фигуранта обвинили в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, по делу о госизмене суд арестовал главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева. Согласно картотеке суда, физик Звегинцев отправлен под домашний арест до 7 июня. В управлении судебного департамента Новосибирской области при этом уточнили, что учёный под арестом с 7 апреля. Решение суда защита не обжаловала.

Ранее коллеги учёного опубликовали на сайте учреждения открытое письмо к властям России с просьбой обратить внимание на то, что уже третий за последние пару лет учёный попал под статью о государственной измене. Авторы выразили уверенность в том, что учёные не разглашали секретные данные, так как все их работы проходили экспертную оценку, однако объяснить, за что именно арестован Звегинцев, не смогли.