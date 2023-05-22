Москва, 22 мая, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко скончался, по предварительным данным, из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в окружении жены чиновника певицы Дианы Гурцкой.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Пётр Кучеренко

«Сердце, но пока точной экспертизы нет», — приводит телеканал слова собеседника.

Читайте также: Умер заместитель министра науки и высшего образования Пёрт Кучеренко

Как сообщало ИА Регнум, Кучеренко умер 20 мая. Ему стало плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в Минеральных Водах, где врачи пытались оказать чиновнику помощь, но спасти его не смогли.

Кучеренко родился 3 мая 1977 года. В 2001 году он окончил Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция». В марте 2020 года его назначили заместителем министра науки и высшего образования РФ, а 17 июня 2021 года ― статс-секретарём ― замглавы Минобрнауки.

Пётр Кучеренко был действительным государственным советником РФ 2-го класса. Он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», почётной грамотой Совета Федерации РФ.