Киев, 22 мая, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Один из отрядов аэроразведки территориальной обороны Украины получил название «Люфтваффе» по примеру Военно-воздушных сил Германии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что в своём Telegram-канале он опубликовал материал, которой описывает деятельность данного отряда. При этом в подписи отряд назван «Аэроразведка Криворожской отдельной территориальной обороны «Люфтваффе».

Уточняется, что на плече у бойцов данного подразделения находится эмблема военно-воздушных сил вермахта, а не современной армии Германии.

Как передавало ИА Регнум, пользователи Twitter увидели признак Третьего рейха на Украине. Пользователей Twitter возмутила критика замглавы МИД Украины Андрея Мельника в адрес русской классической литературы. Один из пользователей отметил, что слова Мельника очень смешные, и поинтересовался у украинского дипломата, чего он хочет этим добиться. На это в комментариях отметили, что, наверное, чтобы на Украине сжигали книги, как в Третьем рейхе.