Киев, 22 мая, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Одна из крупных украинских электростанций отключена из-за повреждения двух высоковольтных линий, сообщила 22 мая национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

«В Днепропетровском регионе были повреждены две высоковольтные линии 330–750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе», — сказано в сообщении компании.

Из-за повреждения линий также отключено несколько подстанций «Укрэнерго» и облэнерго. В результате были обесточены потребители в подконтрольном Киеву городе Запорожье, также повреждены электросети в Днепропетровской области.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК 19 мая сообщал, что из-за повреждения одна из электростанций на Украине прекратила производство энергии. В компании при этом не уточняли, о какой именно ТЭС идёт речь. Сообщалось только, что энергетики работают над восстановлением работы объекта.

Как передавало ИА Регнум, российские Вооружённые силы (ВС РФ) 22 мая впервые нанесли мощнейший комбинированный удар по объектам в Днепропетровске. Также взрывы и полёты ракет и дронов-камикадзе были отмечены в Харькове, Запорожье и Николаевской области. Воздушная тревога была объявлена ночью по всей территории Украины.