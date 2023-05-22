Оренбург, 22 мая, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Новотроицка Оренбургской области арестовал на два месяца задержанного за подготовку терактов в регионе, сообщили 22 мая в пресс-службе суда.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

«Удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля в отношении 26-летнего жителя города Новотроицка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ», — сообщили в суде.

Отмечается, что задержанный просил суд избрать в его отношении домашний арест. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 мая в Оренбургской области сотрудниками ФСБ был задержан гражданин РФ, который под руководством спецслужб Украины готовил в регионе поджоги железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению») и ч. 1 ст. 205 («Террористический акт»).