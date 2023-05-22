Париж, 22 мая, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Депутат от французской партии «Республиканцы» Седрик Перрен заявил, что новый военный бюджет Франции, предложенный президентом страны Эммануэлем Макроном, может ограничить возможности Парижа в предоставлении киевскому режиму военной помощи.

EPA/SARAH MEYSSONNIER/POOL/ТАСС Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Законопроект о военном бюджете Франции поступит на рассмотрение в парламент 22 мая. В течение двух недель депутаты Национального собрания представят более 1,7 тыс. поправок к тексту, а также внесут свои предложения.

По мнению Перрена, которое приводит издание Politico, ядерное оружие важно, но для страны также имеет значение и обычное вооружение. Он считает, что сокращение трат на оборонный комплекс может негативно отразиться на будущих поставках Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо призвал остановить идущий не по сценарию Запада конфликт на Украине. Он также призвал стороны, имеющие отношение к конфликту, начать переговоры о мирном плане.