Вашингтон, 22 мая, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Европейские чиновники готовятся к возможному поражению президента США Джо Байдена на выборах главы государства в Соединённых Штатах в 2024 году и к тому, что новый американский лидер изменит подход к отношениям с ЕС, передаёт телеканал CNBC со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

Сергей Корсун ИА REGNUM Джо Байден

Отмечается, что между ЕС и действующей администрацией США в настоящее время «существуют беспрецедентно тесное сотрудничество и координация».

«ЕС осознаёт, что это (сотрудничество) не является данностью, и такой подход может измениться, когда в Белом доме появится кто-то вроде Трампа», — рассказал чиновник.

В свою очередь главный аналитик Института Милкена Кевин Клоуден считает, что Евросоюз и Соединённые Штаты ждут «сложные отношения, если президентское кресло займет кандидат от Республиканской партии».

«Европейцы опасаются, что США прекратят поддержку (Украины)», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля президент США Джо Байден официально объявил, что будет участвовать в выборах президента в 2024 году. 80-летний американский лидер уже является самым возрастным лидером в истории США. В случае его победы в начале президентского срока ему будет 82 года.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

Ранее бывший государственный секретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон, проигравшая на президентских выборах в 2016 году Дональду Трампу, заявила, что его победа на предстоящих выборах станет концом для американской демократии.