Варшава, 22 мая, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Власти Польши не считают, что должны возместить России средства, которые были потрачены СССР на восстановление республики после Второй мировой войны. Об этом 22 мая заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий агентству PAP.

Премьер Польши отверг требование компенсации расходов СССР на восстановление страны
Иван Шилов ИА REGNUM
Польша

По его словам, такое требование является типичной российской пропагандистской уловкой, Россия якобы ответственна за огромные материальные разрушения в Польше.

Он также считает, что Россия должна «выплатить огромную компенсацию для Украины, а также для других» в связи с проведением спецоперации.

Как передавало ИА Регнумр, спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Тelegram-канале написал, что Совет Думы обсудит 22 мая вопрос ответных мер на антироссийскую политику Польши. По его словам, в послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов, построив свыше 800 объектов промышленности, энергетики и транспорта.