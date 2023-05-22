Варшава, 22 мая, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Власти Польши не считают, что должны возместить России средства, которые были потрачены СССР на восстановление республики после Второй мировой войны. Об этом 22 мая заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий агентству PAP.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, такое требование является типичной российской пропагандистской уловкой, Россия якобы ответственна за огромные материальные разрушения в Польше.

Он также считает, что Россия должна «выплатить огромную компенсацию для Украины, а также для других» в связи с проведением спецоперации.

Как передавало ИА Регнумр, спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Тelegram-канале написал, что Совет Думы обсудит 22 мая вопрос ответных мер на антироссийскую политику Польши. По его словам, в послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов, построив свыше 800 объектов промышленности, энергетики и транспорта.